Evoq: Schweizer Kulinarikmarken erleben

Publiziert am 12.06.2024

Die Schweiz ist das Land der Marken. Viele davon kann man nicht nur kaufen, sondern auch live erleben. Die diesjährige Ausflugskarte der Schweizer Markenlandschaft bietet den zahlreichen kulinarischen Besuchsangeboten von Schweizer Marken eine Bühne. Die Käseherstellung einmal live mitverfolgen, an einem Sonntag alles über Schokolade erfahren oder die Geheimnisse des Bierbrauens kennenlernen: die Swiss Gourmet Tour porträtiert an die 100 Schweizer Kulinarikmarken, welche mit attraktiven Besuchsangeboten für die ganze Familie aufwarten. Die Ausflugskarte wurde anlässlich des Schweizer Markenkongress 2024 dem Publikum vorgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Swiss Gourmet Tour ist ein Projekt der Schweizer Markenlandschaft, welche die umfassendste Onlineplattform zum Thema Schweizer Marken darstellt. Die rundum erneuerte Website markenlandschaft.ch bringt die 1000 wichtigsten Marken mit Schweizer Ursprung sprichwörtlich auf die Landkarte, und stellt im Markenlexikon Besitzverhältnisse, Geschichte und Branchenbezüge vor.

Die Macher der Markenlandschaft – Evoq Communications und Htp St. Gallen – publizieren regelmässig Neuigkeiten aus der helvetischen Markenlandschaft. Namhafte Sponsoren unterstützen die Initiative, zum Beispiel Lindt Home of Chocolat, die Schaukäsereien Appenzell und Emmental, La Maison de Gruyère, Appenzeller Alpenbitter, Chocolat Maestrani, Milch-Manufaktur Einsiedeln und Monsteiner Bier. Als Medien- und Produktionspartner treten die persönlich Verlags AG und Prowema auf.

Die Ausflugskarte kann auf der Website bestellt werden. (pd/cbe)