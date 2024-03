APG|SGA: Service für KI-generierte Plakate lanciert

Das auf KMU und Privatkund:innen ausgerichtete Self-Service-Tool «APG|SGA easy» ist laut einer Mitteilung «äusserst beliebt»: Im Jahr 2023 seien knapp 5000 Kampagnen mit über 3200 verschiedenen Werbetreibenden über das Tool geplant und gebucht worden.

Nun bietet APG ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Sujets für analoge und digitale Out-of-Home-Kampagnen mittels generativer künstlicher Intelligenz (KI) in «APG|SGA easy» erstellen zu lassen. Einerseits wird in der Customer Journey die Lücke hinsichtlich Sujetkreation geschlossen, wie es in der Mitteilung heisst. Andererseits würden Werbetreibende von der kostenlosen Möglichkeit profitieren, «ein flexibles und einzigartiges Werbemittel» kreieren zu lassen.

Der Ablauf sei einfach: Im Buchungsprozess werden anhand vorgegebener Parameter die Wünsche, Anforderungen und Erwartungen an das Werbesujet erfasst. Im Hintergrund wird das Werbemittel durch KI generiert. Auf Wunsch können Werbetreibende mit KI-Spezialisten der APG in Kontakt treten, um in einem weiteren Schritt das Werbesujet bis hin zu einem «Gut zur Publikation» zu finalisieren.

«Die Entwicklung von technologischen Plattformen, wie beispielsweise unsere E-Commerce-Lösungen, gehört bei der APG|SGA zur Kernkompetenz», so Dominik Franke, CITO (Chief Information & Technology Officer bei der APG|SGA. «KI-generierte Werbesujets sind der nächste logische Schritt, um unseren Kund:innen ein einzigartiges, digitales Erlebnis mit Mehrwert anzubieten.» (pd/cbe)