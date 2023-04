Ski-Abo-Affäre

SGV streicht Gratisfahrten für Redaktionen

Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee zieht Konsequenzen aus der Ski-Abo-Affäre in Arosa. Sie werde künftig keine Gratis-Jahreskarten mehr an Medienschaffende abgeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Keine Gratisfahrten für Medienschaffende mehr in Sicht auf dem Vierwaldstättersee. (Bild: Keystone/Christian Beutler)