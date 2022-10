Spool: Silbernes Jubiläum gefeiert

Von Produkte-Samplings, über POS-Aktivierungen bis hin zu Roadshows und Events – Spool hat in den letzten 25 Jahren Projekte für Kunden wie Accenture, Familia, Hug AG, Japan Tobacco, Maestrani, Swisslos oder das World Economic Forum umgesetzt.

Zum silbernen Jubiläum nahm sich die Spool Zeit für frische Luft und Ideen: Fünf Tage verbrachte das ganze Team in Nendaz im Wallis, blickte zurück auf erreichte Meilensteine und sammelte Inspirationen für die Zukunft, wie es in einer Mitteilung heisst.







«In 25 Jahren haben wir viel erlebt, durchgestanden und erreicht. Dabei lag uns ein familiäres Miteinander immer besonders am Herzen», hält Geschäftsführerin Olivia Weber fest. «Was ein zufriedenes und gut funktionierendes Team alles erreichen kann, hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Darauf bin ich stolz und sehe bestärkt mich darin, auch weiterhin auf diesen Wert zu setzen». Mitarbeitende bleiben laut Angaben der Agentur im Durchschnitt achteinhalb Jahre bei Spool. Davon würden die Agentur und vor allem die Kunden profitieren, die dadurch feste Ansprechpersonen haben, heisst es in der Mitteilung schliesslich. (pd/mj)