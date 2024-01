Ad Agents: Silja Schilling wird Geschäftsführerin

Per Anfang 2024 trat Silja Schilling in die Geschäftsführun. Sie soll neue Impulse bei der Arbeit der Ad Agents AG im Schweizer Markt setzen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Schilling verfüge über ein ausgesprochen grosses Netzwerk in der Schweiz und die Kunden profitierten insbesondere von ihrer langjährigen Expertise in allen Bereichen des Onlinemarketings, heisst es weiter.

Erfahrungen aus drei Märkten

Die diplomierte Betriebswirtin bringt digitale Marketingerfahrung aus dem deutschen, dänischen und Schweizer Markt in ihre Position mit ein. Bei der Coop Genossenschaft in Basel hat Schilling den Bereich Digital Advertising & Marketing Technology aufgebaut und betreut.

Die letzten Jahre war Schilling Head of Performance Marketing & Demand Generation bei der Bexio AG, ein Unternehmen der Mobiliar, wo sie alle On- und Offline Massnahmen verantwortete.

Die Ad Agents AG mit Sitz in Zürich ist eine 100-prozentige Tochter der Ad Agents GmbH. Die Agentur ist Teil der börsennotierten Ad Pepper Media Gruppe. (pd/nil)