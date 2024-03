Simone Bächle wird Head of Online Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Berner Internetagentur Iqual. Sie bringt laut einer Mitteilung Management-, Vertriebs- und Marketing-Know-how mit.

«Mich inspirieren Menschen und ihre Herausforderungen. Ich höre gerne zu, analysiere Situationen und arbeite im Team an Lösungen», wird Simone Bächle zitiert.

Ihre Karriere begann sie in der Möbelindustrie bei Vitra und führte sie dann in die Welt der strategischen Unternehmensberatung bei Eportis weiter. In der visuellen Kommunikation war Bächle bei Westiform als Marketing- und Vertriebsleiterin und später als Geschäftsführerin aktiv. Zuletzt war sie in der Polymer-Lösungsindustrie beim internationalen Konzern Rehau tätig, wo sie das Marketing sowie den Vertrieb in der Schweiz verantwortete. Bächle ist diplomierte Kommunikationsleiterin. (pd/cbe)