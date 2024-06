Richnerstutz: So entsteht Kunst auf 2300 Quadratmetern

Publiziert am 26.06.2024

Aufgrund von Renovierungsarbeiten ist das Hauptgebäude der Vaudoise Versicherungen derzeit in ein grosses Baugerüst gehüllt. Dieses nutzt die Vaudoise-Kunstkommission für eine Kunstinstallation von Nigel Peake. Der 1981 in Irland geborene Architekt, Designer und bildende Künstler stellt seine Werke in Europa und den USA aus. Für die Vaudoise hat Richnerstutz sein Kunstwerk «On and Around» auf die Planen und an das Gerüst gebracht – in Rekordzeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Von der Druckfreigabe bis zur fertigen Montage seien lediglich zehn Tage vergangen.

Die Umsetzung erforderte eine enge Zusammenarbeit mit der Vaudoise, Nigel Peake und dem mit der Renovation beauftragten Architekturbüro Itten+Brechbühl. Richnerstutz zeigte dabei sowohl für die Planung, die Bemusterung, die genaue Massaufnahme, die Erstellung der Pläne und die Visualisierungen sowie für die Produktion und die Montage verantwortlich. «Das Megaformat über 2300 Quadratmeter forderte einen maschinellen wie auch händischen Prozess. Das Werk besteht aus einzelnen, fünf Meter breiten Bahnen, die exakt zusammengefügt werden müssen, damit die Übergänge stimmen», so Marc Mühlemann, Key Account Management & Marketing, Suisse Romande bei Richnerstutz.

Herausfordernd zeigte sich auch die Konfektion des gigantischen Kunstwerks. Richnerstutz hat das bedruckte Material dafür in Bahnen zusammengeschweisst und rundherum mit Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet. «Die Montage erfolgte in der dritten Dimension, was viel Vorstellungskraft beim Planen und Konfektionieren voraussetzte, damit auch wirklich alles passt», wird Marc Mühlemann zitiert. Das Resultat spreche für sich: «On and Around» zeige sich als Gesamtkunstwerk und lade zum Staunen ein. (pd/cbe)