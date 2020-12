Die Corona-Pandemie hat vielen zuvor schon benachteiligten Familien weltweit ihre Lebensgrundlage geraubt und sie in eine existenzbedrohende Armut gestürzt. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie treffen Millionen von Kindern besonders hart. Sie leiden Hunger. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children versorgt notleidende Familien mit Nahrungsmitteln und kümmert sich seit mehr als 100 Jahren zusammen mit Ärzten und Gesundheitshelfern um die medizinische Behandlung mangelernährter Kinder.

Anstelle mit einem gewöhnlichen Brief ruft Save the Children mit einem von der Agentur am Flughafen kreierten, leeren Pappteller zum Spenden für die notleidenden Kinder auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

