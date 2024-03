Brinkertlück Schweiz: So wird das Out-of-Home-Plakat zum Erlebnis

Die Schweizer Band Baba Shrimps hat am Freitag ihre EP «Best Days» veröffentlicht (persoenlich.com berichtete). Begleitet wurde die Veröffentlichung von einer Guerilla-Marketing-Aktion, inszeniert von der Werbeagentur Brinkertlück. In verschiedenen Städten der Schweiz wurden spezielle Plakate aufgehängt, bei denen Passanten die Möglichkeit hatten, wie an einem schwarzen Brett Tickets oder T-Shirt-Gutscheine abzureissen. Dies sei laut einer Mitteilung «eine kreative Idee, die nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern auch die Nähe der Band zu ihren Fans unterstreicht».

Die Band hat am Freitag zudem für ein Spektakel auf dem Bundesplatz gesorgt. Mit ihrer Musik konnten sie nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch drei der sieben Bundesräte zu einer spontanen Tanzeinlage animieren. Laut Brinkertlück sei dies ein magischer Moment gewesen, «der die Grenzen zwischen Kunst und Politik verschmelzen liess und die Herzen der Zuschauer zum Tanzen brachte».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Baba Shrimps (@babashrimps)

«Wir sind dankbar und freuen uns über die unglaubliche Reaktion auf unsere neue EP ‹Best Days›. Es erfüllt uns mit Freude, unsere Musik mit so vielen Menschen teilen zu können. Durch die Mini-Plakattour konnten wir direkt mit unseren Fans interagieren und gemeinsam unvergessliche Momente erleben», so Adrian, der Sänger von Baba Shrimps. (pd/cbe)