Greater Zurich Area: Sonja Wollkopf Walt wird ausgezeichnet

Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin der Greater Zurich Area (GZA), wird zur «Standortmanagerin des Jahres» gekürt. Dies sei eine Anerkennung für ihre beständige Arbeit und ihren Einsatz für den Wirtschaftsstandort Greater Zurich Area durch die Ansiedlung innovativer Unternehmen aus dem Ausland, heisst es in einer Mitteilung. Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement SVSM, der Dachverband der Standort-und Wirtschaftsförderungen in der Schweiz, kürt seit 2009 eine Persönlichkeit aus der Schweiz mit nationaler Ausstrahlung zum Standortmanager oder zur Standortmanagerin des Jahres.

«Ich freue mich sehr, diese Auszeichnung zu erhalten, die ich als Anerkennung für unser gesamtes Team und die gemeinsamen Anstrengungen der Greater Zurich Area zusammen mit unseren Partnern entgegennehme», wird Sonja Wollkopf Walt in einer Mitteilung zitiert. «Unsere Mission ist es, Lebensqualität und Wohlstand in unserem Wirtschaftsraum und der Schweiz zu sichern, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern innovative, zukunftsorientierte Unternehmen für unseren Wirtschaftsraum gewinnen. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz, weltweit führende Unternehmen, Technologien, Talente und Netzwerke zu identifizieren, diese mit lokalen Akteuren zu verbinden und ihre Integration in die Ökosysteme unseres Wirtschaftsraums zu unterstützen. Dadurch schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Gesellschaft.»

«Eine verdiente Anerkennung»

Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident der Greater Zurich Area, sagt, dass Sonja Wollkopf Walt «durch ihr operatives Geschick» viel dazu beigetragen habe, die Vision und strategischen Ziele der GZA in die Tat umzusetzen. «Ihre Ernennung zur ‹Standortmanagerin des Jahres› ist eine verdiente Anerkennung für ihre Verdienste im Standortmarketing, aber auch ihren partizipativen Führungsstil, dank dem sie mit ihrem Team handfeste Resultate für unseren Wirtschaftsraum erzielt hat», so Hösly.

Sonja Wollkopf Walt hat in ihrer Zeit als Geschäftsführerin der GZA die Initiative ergriffen, die Region international als einen dynamischen und attraktiven Standort zu positionieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Ihre Führung habe die GZA dazu befähigt, in den Bereichen Biotech, Medtech, Robotik & intelligente Systeme sowie ICT eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen. Die Ansiedlung zahlreicher führender Technologieunternehmen habe dazu beigetragen, den gesamten Wirtschaftsraum vielseitiger, resilienter und weniger von der Finanzbranche abhängig zu machen.

Sonja Wollkopf Walt studierte Jus an der Universität Bern. Nach einem Nachdiplomstudium in Europarecht und mehreren Jahren als Lehr- und Forschungsassistentin startete sie ihre berufliche Karriere als Beraterin bei PricewaterhouseCoopers. Nach einer Zusatzausbildung in Marketing begann sie 1999 in der Greater Zurich Area als Projekt- und Marketingleiterin. Seit Oktober 2002 ist Wollkopf Walt Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für das gesamte operative Geschäft, 2010 übernahm sie die Geschäftsführung. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in der Stadt Zürich. Seit 2019 ist sie Präsidentin des Verwaltungsrats von TIE International, 2023 wurde sie in den Verwaltungsrat von Ti&m berufen. (pd/cbe)