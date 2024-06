Publiziert am 17.06.2024

Um die Markteinführung der neuen Getränkelinie zu unterstützen, hat Valais Mineralwasser in Zusammenarbeit mit der Agentur WebStages eine umfassende Kampagne umgesetzt. Valais ist eine Marke von Migros.

Im Zentrum der Kampagne stehen elf Sport-Influencerinnen und -influencer aus der ganzen Schweiz. Sie präsentierten Inhalte auf Instagram und TikTok. Die Influencer hätten die Videoformate genutzt, um die Vielseitigkeit und den Geschmack des neuen Vitaminwassers zu präsentieren und das Interesse der Zielgruppe zu wecken, schreibt WebStages in einer Medienmitteilung.

Leila Schmid, Head of Campaigning bei WebStages, kommentiert das Ergebnis so: «Ich habe selten eine Kampagne erlebt, bei der die Content Pieces in ihrer Kreativität sich so stark unterschieden, obwohl alle mit der gleichen Ausgangslage gearbeitet haben.»

Die Kampagne startete mit dem bekannten Freerider Gian Ragettli, der die 0.75-Liter-Flasche Valais Vitamin in einem spektakulären Backflip präsentierte – nicht mehr auf Schnee, sondern bereits auf Gras. Die Westschweizer Fitnesscoach @coachcath_ entschied sich für eine Challenge, um gemeinsam mit Valais Vitamin durch den Tag mehr zu trinken. Die Fitnessinfluencerin und Jus-Studentin @simsallagym nahm ihre Community im klassischen Social-Media-Vlog-Stil mit durch ihren Tag und zeigte, wie Valais Vitamin sie sowohl im Fitnessstudio als auch beim Studium begleitet.

Die Kampagne konnte über 36'000 Personen erreichen. Die Videos erzielten über 3000 Interaktionen und 81'000 Aufrufe. (pd/nil)