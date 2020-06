Allmählich normalisiert sich die Lage wieder. Die Kommunikations- und Markenentscheider sortieren sich neu. Ob vor, während oder nach der Krise ist es für Agenturen wichtig, in Beziehung zu bleiben.

Die Zürcher Agentur Martin et Karczinski nahm dies zum Anlass, um ein sogenanntes «Welcome back – stay healthy»-Paket an ausgewählte Kunden zu verschicken, wie es in einer Mitteilung an persoenlich.com heisst.

Wie es weiter heisst, schütze eine in der Krise handgenähte Atemmaske, der frische Ginger-Shot stärke nicht nur das Immunsystem, sondern – zusammen mit den Masken – auch das Verhältnis zum Kunden. (pd/cbe)