CH Media: Stefan Heini wird Kommunikationsleiter

Philip Morris

Der Tabakkonzern ist Expo-Main-Partner der Schweiz. Den Fall ins Rollen gebracht hatten die CH-Media-Titel.

Der Tabakkonzern Philip Morris ist «Main Partner» der Schweiz an ihrem Auftritt an der Expo 2020 in Dubai. Das erregt Ärger. Den Fall ins Rollen gebracht hatten die Zeitungen des CH-Media-Verlags.