Migros: Supermarkt AG im Handelsregister eingetragen

Die Migros macht vorwärts mit der Supermarkt AG. Am 18. Dezember hat die Genossenschaft die neue Einheit offiziell registrieren lassen. Dies berichtet die NZZ am Sonntag mit Berufung auf Einträge im Zürcher Handelsregister.

Mit der Supermarkt AG sind grosse Hoffnungen verknüpft. In ihr bündelt die Migros das wichtigste Geschäft: den genossenschaftlichen Detailhandel. Erstmals vorgestellt wurde sie im letzten Sommer (persoenlich.com berichtete). Offiziell nimmt die Supermarkt AG ihren Betrieb am 1. Januar auf. Hauptsitz ist in Zürich.

Dann soll es laut dem Zeitungsbericht erst so richtig losgehen mit den Umstrukturierungen. Intern kursiere die Befürchtung, dass mit der neuen Organisation bis zu 2000 Stellen verlorengehen könnten.

Auch ausserhalb der Supermarkt AG würden Neuorganisationen erwartet. Genannt werden die Bereiche Publizistik und Kommunikation. Vorgestellt wurde vor einigen Tagen der neue Kommunikationschef: Christian Dorer, ehemaliger Chefredaktor der Blick-Gruppe. Ihm untersteht auch das Migros-Magazin, eines der grössten Printprodukte der Schweiz.

Laut dem Handelsregister hat die Supermarkt AG ein Aktienkapital von 330'000 Franken. Zum Rechten schaut die Zürcher Wirtschaftskanzlei Homburger, schreibt die NZZ am Sonntag.

Um ihre Supermarkt-Organisation zu vereinfachen, entschieden im Mai 2023 die Verwaltungen des Migros-Genossenschafts-Bundes und der zehn regionalen Genossenschaften, das Kerngeschäft künftig in einer zentral gesteuerten, eigenständigen Gesellschaft zu führen. (pd/cbe)