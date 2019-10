Digital-Out-of-Home-Award: Swisscom wird ausgezeichnet

Während des letzten Jahres wurden durch Nina Koch, Digital Project Managerin, rund 350 Kampagnen gesichtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Daraus entstand die Shortlist von 15 Kampagnen, welche die definierten Kriterien Botschaft, kreative Idee und Nutzung des Mediums am besten erfüllten.







Die Jury-Mitglieder Christoph Marty, Diego Quintarelli, Kathrin Petrow sowie Anna Wierdemann von Clear Channel haben unter Leitung von Markenexperte Markus Gut von Farner den Gewinner gekürt. Am meisten überzeugt habe die Kampagne «Speed» von Swisscom.







«Die Kampagne ist verdienter Sieger des Digital Out-of-Home-Awards 2019. Die digitalen Plakate nutzen die technischen Möglichkeiten gekonnt aus», lässt sich Markus Gut in der Mitteilung zitieren. «So stimmen die Sujets mit den Standorten überein und die Animation zeigt bildlich den Angebotsnutzen auf. Zudem ist die Kampagne vom Bild und Layout her ansprechend umgesetzt.»







Davide Pincin von Swisscom schreibt: «Die Möglichkeit, Kreation mit Bewegtbild-Elementen zu erweitern macht DOOH zu einer Bereicherung im Streben nach Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. An der Zusammenarbeit mit Clear Channel schätzen wir insbesondere den partnerschaftlichen Austausch und das lösungsorientierte Mitdenken.» (pd/lol)