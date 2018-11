Gamned: Trading Desk wird von TF1-Gruppe übernommen

Die französische TF1-Gruppe hält neu die Mehrheitsbeteiligung am Aktienkapital des Programmatic-Trading-Desks Gamned mit Hauptsitz in Paris und Ableger in der Schwiez. Die Übernahme der Aktienmehrheit sei Teil einer Entwicklungsstrategie, welche der TF1-Gruppe ermögliche, leistungsstarke Lösungen anzubieten und den Bedürfnissen der Werbekunden entgegenzukommen, schreibt Gamned in einer Mitteilung.

Gamned werde in alle digitalen Aktivitäten der Gruppe involviert sein. Ziel der TF1-Gruppe sei es, die Entwicklung von Programmatic Advertising in Frankreich und Europa zu beschleunigen.

Das Know-how von Gamned werde helfen, um den Werbekunden optimiertes Targeting anbieten zu können, sagt Gilles Pélisson, CEO der Gruppe TF1, gemäss Mitteilung.

«Die Beteiligung der TF1 Gruppe und deren Anerkennung unseres Erfolges, macht uns sehr stolz. Dies ist das Resultat einer nachhaltigen und gemeinsamen Verpflichtung und wird unser Wachstum in Frankreich und international in einem schnell wachsenden Markt unterstützen», wird Olivier Goulon, Mitgründer und CEO von Gamned, zitiert.

Silvana Imperiali Chételat, Deputy Managing Director DACH von Gamned, sagt zu den Auswirkungen für Gamned SChweiz: «Dank dieser neuen Konstellation werden wir in der Lage sein, auch für unsere bestehenden Schweizer Kunden und Partner neue Lösungen und Dienstleistungen für alle Sprachregionen zu bieten». (pd/maw)