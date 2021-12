C Wire: Tsigereda Spiess verstärkt Zürcher Start-up

Tsigereda Spiess baut dazu ein Team von adops-Spezialistinnen und -Spezialisten auf und verantwortet das interne Prozessmanagement, wie das Digital-Advertising-Unternehmen mitteilt. So würden laut eigenen Angaben «best-in-class Return on Investment und erstklassige Kampagnenergebnisse für die Kunden ebenso sichergestellt wie die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Services von C Wire».

«Ich freue mich sehr auf meinen Start bei C Wire. Die Mischung aus grossartigem Team und relevanten Produkten haben mich überzeugt. Durch das agile Mindset ist C Wire anpassungsfähig und kann schnell auf Kundenwünsche eingehen und reagieren. Das war entscheidend für mich», wird Spiess in der Mitteilung zitiert: «Und natürlich hat mich die Möglichkeit, etwas Neues mit aufzubauen, sehr gereizt – dies ist ja nicht alltäglich.»

Tsigereda war zuletzt Key Account Manager bei Goldbach Audience. Sie habe ihre gesamte berufliche Laufbahn bisher in der Medienbranche verbracht. Vor ihrer Tätigkeit bei Goldbach Audience war sie in unterschiedlichen Positionen bei Tamedia Advertising tätig, wo sie ebenfalls Werbeauftraggeberinnen und Werbeauftraggeber unterstützt hat.

Thomas Spiegel, CEO von C Wire: «Tsigereda hat das perfekte Profil für uns, da sie sich mit tiefem Marketing- und Media-Verständnis auszeichnet, immer nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht und einen herausragenden Ruf bei Agenturen und Kundinnen und Kunden hat. Da sie ausserdem menschlich wunderbar in unser Team passt, ist es eine riesige Freude für uns, dass wir sie überzeugen konnten, an Bord zu kommen.» (pd/tim)