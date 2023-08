Screen-up: «TV total» kommt nach Zürich-Oerlikon

An der 24. Screen-up werden alljährlich die TV-Highlights fürs kommende Jahr präsentiert. Für die diesjährige Ausgabe hat sich die Seven.One Entertainment Group etwas Besonderes einfallen lassen: Die Gäste erwartet eine spezielle «TV total Screen-up Edition» mit «TV total»-Host Sebastian Pufpaff. In einer eigens erarbeiteten «Swiss Edition» wird der deutsche Comedian und Moderator live vor Publikum durch die Programm-Höhepunkte der kommenden Monate führen, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Andrea Haemmerli, Managing Director von Seven.One Entertainment Group Schweiz, zeigt sich begeistert über den Besuch von «Puffi» in Zürich: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir ‹TV total› mit Sebastian Pufpaff live und exklusiv in die Schweiz bringen für unser Screen-up-Publikum. Er wird unsere vielen Programmhighlights der kommenden Saison in ‹TV total›-Manier mit einem Augenzwinkern präsentieren. Ich bin mir sicher, dass es viel zu lachen gibt und wir uns auf ein sehr unterhaltendes Screening einstellen können.»

Die Screen-up 2023 findet am 14. September in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon statt. Interessierte können sich hier anmelden. (pd/cbe)