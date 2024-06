Markenkongress: Über 650 Teilnehmende im Dolder

Publiziert am 12.06.2024

Der Schweizer Markenkongress im The Dolder Grand Hotel in Zürich vom Mittwoch hat eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnet. Unter dem Motto «Alles neu mit KI?» versammelten sich am Mittwoch Markenentscheider, um die Rolle künstlicher Intelligenz in der Markenführung zu diskutieren. Über 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren anwesend (persoenlich.com berichtete).

In bis zu sieben parallelen Foren und auf zwei Hauptbühnen wurden unterschiedlichste und innovative Ansätze in der Markenwelt beleuchtet. (red)



