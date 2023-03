Baloise Session: V-Zug ist neuer Sponsoring-Partner

«Wir fühlen uns geehrt, die führende Haushaltgeräteherstellerin in unserem Sponsorenteam begrüssen zu dürfen», wird Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, in einer Mitteilung zitiert. «V-Zug bringt mit ihren Swiss-Made-Premium-Produkten Leichtigkeit, Innovation und Kreativität in das Zuhause und beschert den Menschen so nachhaltig genussvolle Momente. Ein ‹perfect match›, denn auch wir streben danach, unseren Zuschauerinnen und Zuschauer an jedem Konzertabend einzigartige Entdeckungen und magische Genüsse zu bescheren.»

Peter Spirig, CEO von V-Zug, ergänzt: «Die Baloise Session und V-Zug verbindet einiges. Beide sind tief in der Schweiz verankert und geniessen eine wachsende internationale Strahlkraft. Beide ermöglichen exklusive Erlebnisse in einzigartigem Ambiente, deshalb unterstützt V-Zug die Baloise Session.»

Die nächste Ausgabe der Baloise Session findet vom 19. Oktober bis 9. November 2023 in der Event Halle der Messe Basel statt. Das diesjährige Programm wird am 23. August bekanntgegeben. (pd/cbe)