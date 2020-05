Nach der Absage des diesjährigen Marketing Tages vom 10. März 2020 ist der Vorstand des veranstaltenden Swiss Marketing Forum zum Schluss gekommen, den Event am Dienstag, 29. Juni 2021, im Kongresshaus Zürich durchzuführen. Damit wechselt die Veranstaltung nach über 15 Jahren im KKL in Luzern nach Zürich.

Gemäss Uwe Tännler, Präsident des Swiss Marketing Forum, wäre das Risiko für eine Verschiebung des Marketing Tag auf den Herbst dieses Jahrens aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zu unsicher und nur schwierig zu handhaben gewesen.

Nach einer langfristigen Lösung gesucht

Der Marketing Tag 21 wäre somit der Premiere-Event in neurenorvierten Kongresshaus an der Zürcher Seepromenade. Sollte alles klappen, eröffnet dieses seine Pforten im Juni des nächsten Jahres. Wie Uwe Tännler gegenüber persoenlich.com erklärt, freue er sich sehr über diese Option. Man habe nach einer langfristigen Lösung gesucht, so Tännler. Mit der Verlegung seiner Veranstaltung nach Zürich, glaubt er, diese gefunden zu haben. (pd/ma)