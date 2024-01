Goldbach: Vermarkter zeigt jetzt Werbewirkung auf

UBS

Eine globale Kampagne ist am Dienstag gestartet, zunächst in den USA und in Grossbritanien. Ihr Ziel ist auch, die Marke UBS bekannter zu machen. Ihr Titel lautet: «Banking is our craft».