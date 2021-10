YouTube: Video-Action-Kampagnen auf CTV gelauncht

Sehen Zuschauende eine Video-Action-Kampagne auf ihrem Fernsehgerät, werden sie über eine URL am unteren Rand des Bildschirms eingeladen, einen Einkauf auf der jeweiligen Markenwebsite über ihren Desktop oder ihr mobiles Gerät fortzusetzen – dafür müssen sie ihr Seherlebnis nicht unterbrechen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Wie aktuelle Zahlen zeigen, haben alleine im Mai dieses Jahres 20 Millionen Menschen in Deutschland YouTube auf ihrem TV-Gerät gestreamt. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, dass sich User auch über den Fernseher über Produkte und Dienstleistungen schnell und einfach informieren können, die für sie von Interesse sind.

Neben den Video-Action-Kampagnen führt YouTube weltweit nun auch Brand Extensions auf CTV ein. Dies ist eine neue Funktion, die YouTube für Markenkampagnen auf CTV aktiviert, sodass Zuschauende mühelos auf einen Werbespot reagieren können, indem sie die URL mit ihrer TV-Fernbedienung an ihr Smartphone senden. Vorgestellt wurden Brand Extensions auf CTV bereits im vergangenen Mai.

Im Blogpost «Mit YouTube einfacher über den TV-Bildschirm einkaufen» von Romana Pawar, Director Product Management YouTube Ads, erfahren Sie weitere Details zu den Video Action Kampagnen auf Connected TV. (pd/lol)