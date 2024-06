Publiziert am 14.06.2024

Den Traum vom grossen Match, den träumt bekanntlich nicht nur jedes Kind und jeder Fan, sondern auch die Schweizer Fussball-Nati. Wie weit man im Rahmen der bevorstehenden Endrunde träumen darf, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ein kleines Fussball-Märchen habe Volkswagen in der neuen Kampagne aber bereits geschrieben, wenn Spielfiguren im Töggelikasten eines nächtlichen Kinderzimmers plötzlich lebendig werden, heisst es in der Mitteilung.

Die Figuren verwandeln sich in die Stars der Schweizer Fussball-Nati, die das erwachte Fussball-Kind zu sich in das ID.7-Tourer-Spielzeugauto winken. Dann nimmt der Traum seinen Lauf. Die Spieler und der Bub cruisen im neuen Kombi durch Stadt und Land. Vom Panoramadach bis hin zum Ergo-Active Massage-Sitz zeigen die Spieler dem kleinen Helden die Vorzüge des neuen Modells. Aber abrupt ist der Traum ausgeträumt, als der Junge erwacht und statt Shaqiri, Kobel und Widmer Mami aus dem Rückspiegel lächelt. Aber halt – wer überholt hier? Die eben genannten Fussball-Stars?! Doch nicht geträumt?



Die Kampagnenheadline «Mehr Raum zum Träumen» soll die Vorzüge des neuen ID.7-Tourer auf den Punkt bringen, speziell die Geräumigkeit und die faszinierenden technischen Neuerungen des vollelektrischen Kombi.

Den kreativen Lead für die Kampagne hatte G+P Creative. Die Tiroler Agentur, die neben klassischer Kreation auf Sponsoringaktivierung spezialisiert ist, begleitet Volkswagen bereits seit 2014 bei seinen wiederkehrenden Fussball-Kampagnen und konnte im Rahmen eines Pitches erneut überzeugen.

Für die Media-Strategie zeichnet sich die Agentur Web Republic Zürich verantwortlich und sorgt dafür, dass der TV-Spot in unterschiedlichen Längen zu den besten TV-Zeiten rund um das Turnier impactstark zu sehen sein wird, flankiert von einer breiten Online-Bewegtbild-Präsenz rund um das Fussball-Grossereignis. Zudem wird im Sinne von Gamification den Konsumenten ein Online-Fussball-Game angeboten, bei welchem es täglich Preise zu gewinnen gibt.

In einer zweiten Phase im Spätsommer wird die Kampagne, neben den zu vor genannten Kanälen, durch Display Ads ergänzt, um bestmöglich Probefahrten für den neuen ID.7-Tourer zu generieren. Zudem bietet Volkswagen seinem Händlernetzwerk zahlreiche Fussball-geladene Werbemittel für ihre Showrooms sowie die wichtigsten Werbe-Assets, adaptiert für ihre regionalen Bedürfnisse. Always-on Aktivierungen verlängern die Kommunikation und runden die Kampagne ab. (pd/wid)