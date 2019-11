Home Instead Schweiz AG ist da, wenn Senioren oder betreuende Angehörige jemanden brauchen – von wenigen Stunden bis rund um die Uhr. In seiner Werbekampagne setzte das Unternehmen in einer ersten Phase primär auf Radiowerbung in der Nordwestschweiz. Aufgrund der erfolgreichen Ergebnisse, sei nun die Kampagne in der Grossregion Zürichsee auf Sendung, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Spots, von Cover Media geplant, gebucht und realisiert, haben einfache, klare und unmissverständliche Aussagen.

HI 01 Mami 10s

HI 02 Altersheim 10s_1

HI 03 Kochen 12s

HI 04 Arzt 12s

HI 06 Demenz 10s

HI 07 Tochter 14s

Zuständig bei Home Instead: Stephanie Weiss; zuständig bei Cover Media: Planung/Buchung: Nicole Willinger; Produktion: Baschi Thommen, Michèle Bühler. (pd/eh)