Ringier: Wanderkampagne «26 Summits» startet

Blick und Ochsner Sport möchten mit «26 Summits» die Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer in die Berge schicken. Mit der Herausforderung, 26 Gipfel zu erobern – jeweils einer pro Kanton – lockt die crossmediale Kampagne Wanderfreudige auf spielerische Art in die Schweizer Bergwelt, heisst es in einer Mitteilung. «Ein innovatives Konzept und eine Partnerschaft, die neue Wege geht», wird Minara Mathys, Leiterin New Business & Sports der Blick-Gruppe, darin zitiert. «Als grösster Sport-Retailer der Schweiz mit einem umfassenden Wandersortiment sind wir die erste Anlaufstelle für Gipfelstürmer, diese Botschaft wollen wir mit der gemeinsamen Kampagne nochmals unterstreichen», so Marco Greco, Leiter Marketing bei Ochsner Sport.



Herzstücke der Kampagne sind die eigens dafür entwickelte Webseite 26summits.ch und die QR-Codes auf den Tafeln, die auf den jeweiligen Berggipfeln stehen. «Wandern ist Zeitgeist, Wandern ist Schweizer Kulturgut. Und ein bildstärkeres Thema kann man sich für eine inhaltliche Umsetzung kaum wünschen», so Marcel Zulauf, Teamleader Publishing Ringier Brand Studio. Ab Samstag, 30. Mai, können die Wanderinnen und Wanderer auf der Kampagnen-Webseite ein Profil erstellen und so mit der eigenen Wanderherausforderung beginnen. Auf jedem der 26 Gipfel haben die Community-Mitglieder die Chance, durch das Scannen des QR-Codes einen Sofortpreis von Ochsner Sport zu gewinnen. Die erklommenen Gipfel werden dann im eigenen Profil digital gesammelt. Ausserdem bietet 26summits.ch zu den 26 Schweizer Gipfeln passende Touren sowie vielfältige Challenges mit weiteren Preisen und Gipfel-Geschichten aus der Community. Alle Community-Mitglieder nehmen zudem an der Verlosung des Hauptpreises teil, der im Herbst vergeben wird: eine Schweiz-Reise für zwei Personen im Wert von 10'000 Franken.

Zum Start der Wanderkampagne am Pfingstwochenende wird Blick und SonntagsBlick ein 68 Seiten starkes Magazin mit Geschichten und Reportagen rund um das Thema Wandern beigelegt, wie es weiter heisst. Die Sonderbeilage stellt zudem die 26 Gipfel vor, die Teil «des grössten Wanderprojekts der Schweiz» sind. Darüber hinaus wird die Blick-Gruppe in Kooperation mit Ochsner Sport bis Ende Herbst vielfältige Inhalte in verschiedenen Formaten rund um das Thema Wandern auf allen Kanälen spielen.

Verantwortlich bei der Blick-Gruppe: Nicolas Pernet (Leiter Commercial Management), Minara Mathys (Leiterin New Business & Sport), Kevin Lienhard-Lutz (Projektleiter New Business & Sport), Alain Birchler (Project Manager New Business & Sport); verantwortlich beim Ringier Brand Studio: Fabian Zürcher (Head of Ringier Brand Studio), Marcel Zulauf (Teamleader Publishing), Jasmin Gruber (Autorin), Dominique Signer & Basilius Steinmann (Layout); verantworlich bei Brand Sales Ringier & Ringier Axel Springer Schweiz: Thomas Passen (Director Brand Sales), Corinna Rota (Head Content-Marketing & International), Laura Mancino (Projektleiterin Content-Marketing); verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin klassische Kommunikation), Paddy Käser (Projektleiter Partnermarketing), Virginia Darusman (Content & Social Media Managerin); Webdesign & Grafik: FLX Labs, Plasma Design. (pd/cbe)