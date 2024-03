Adello: Wei Phung wird Marketingchef

Die Schweizer Adtech-Firma Adello ernennt Wei Phung zum Chief Commercial Officer. Diese strategische Personalentscheidung ziele darauf ab, das Wachstum auf nationaler wie auch internationaler Ebene zu beschleunigen, heisst es in der Mitteilung.

Wei Phung ist ein erfahrener Experte in der Programmatic Media und Performance Marketing Branche. Er und Gründer Mark Forster pflegen seit Jahren eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung, unter anderem im Chinesischen Markt.

In seiner Karriere habe Wei stets Pionierarbeit geleistet, schreibt Adello. Zum Beispiel bei Dentsu bei der Einführung und Leitung des Programmatic Angebots für den chinesischen Markt. Später war er Managing Director und Partner von NetBooster Asia, ehemals bekannt als Metapeople in der DACH-Region, das von der französischen Gruppe Artefact akquiriert wurde. In der Schweiz war er als Managing Director von Resolution Media, der Performance-Agentur der Omnicom Media Group Schweiz, bekannt. Zuletzt leitete er als Chief Product Officer bei IPG Mediabrands China das Marketing Science- und Analytics-Angebot.

Als Chief Commercial Officer wird Wei Phung nun alle Produkte und Lösungen der Adello und Lab51 Gruppe aus kommerzieller Sicht verantworten. Sein internationales Know-how, seine Expertise in Data-Driven Marketing und KI sowie sein tiefes lokales kulturelles Verständnis würden einen enormen Mehrwert für das Unternehmen mit sich bringen.

«Ich freue mich sehr, dass ich nun mit dem Adello und Lab51 Team neue Wege beschreiten darf. Mit Mark und dem gesamten Team hatte ich bereits in der Vergangenheit Berührungspunkte, und seit der Gründung von Adello verfolge ich das Unternehmen aufmerksam. In der Ära der KI-Revolution im Marketing bin ich fest davon überzeugt, dass wir als kompetenter Partner stets technologisch führende Marketinglösungen für unsere Kunden entwickeln werden. Das in den letzten 12 Monaten komplett erneuerte, innovative Produktportfolio baut auf den KI-Kompetenzen des Unternehmens auf und kann nun wieder auf Jahre hinaus den Vorsprung festigen», wird Wei Phung in der Mitteilung zitiert.

Die Ernennung von Wei Phung unterstreicht das Engagement von Adello, die Position im AdTech-Markt auszubauen, das Management zu verstärken und auch international schneller zu wachsen. (pd/wid)