Letzte Woche begeisterten Dabu Fantastic im Duo Fans im SOB-Tram. Der Showcase markiert den Beginn einer mehrjährigen Zusammenarbeit, in der der Künstler zum Markenbotschafter aller touristischen Linien der SOB wird, heisst es in der Mitteilung.

In Zürich verwandelte sich das kupferfarbene SOB-Tram in eine einzigartige Konzertbühne für Dabu Fantastic. Das Erlebnis bot den Fahrgästen eine unvergessliche musikalische Reise, deren Tickets in den Wochen exklusiv über die Social-Media-Kanäle der Schweizerischen Südostbahn (SOB) und die Medienpartner Radio24, Radio Pilatus und Züri Today verlost wurden.

Während der von F/E und der Musik-Agentur Gadget ABC Entertainment Group organisierten Veranstaltung hatten Fans und Medien die Möglichkeit, die Band persönlich zu treffen und Autogramme zu erhalten. Das SOB- Tram, an diesem Tag als «fahrende Bühne» genutzt, ist seit dem 1. April 2023 und noch bis Mitte Januar in der Stadt Zürich unterwegs. Es macht mit dem auffälligen Design Werbung für ein attraktives öffentliches Verkehrsangebot – von zuhause bis zur Zieldestination der SOB-Linien.

Ambassador für alle touristischen Linien

Der Event ist eines der Highlights in diesem Jahr, das den Beginn einer erlebnisreichen Zusammenarbeit zwischen SOB und Sänger Dabu von Dabu Fantastic als Markenbotschafter markiert, heisst es in der Mitteilung. Mit seinem Management, Booking und Label Gadget gewinnen F/E und die SOB einen etablierten Partner mit grossem Netzwerk und Know-how in der Entertainment-Branche dazu.

Bereits umgesetzt wurde unter anderem der Podcast «Dabu Hikes», bei dem der renommierte Musiker und Nik Hartmann im Voralpen-Express zum Regenwandern aufbrachen. Unterwegs im Treno Gottardo von Zürich nach Locarno animierte der Musiker seine Follower zu einer inspirierenden Reise ins Tessin.

Und bei «Find Dabu» konnte der Sänger mit immer mehr Hinweisen in einem spezifischen Zug ausfindig gemacht werden – mit exklusiver Song-Premiere als Belohnung für die Finder. Ein Blumenstrauss an Aktivierungen für die kommenden SOB-Kampagnen ist geplant und man darf bei der Kooperation von F/E, SOB und Dabu mit Gadget abc Entertainment einige kreative Projekte erwarten.