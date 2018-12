Das Traditionsunternehmen Jansen mit Sitz im ostschweizerischen Oberriet produziert Präzisionsstahlrohre und Stahlsysteme sowie Kunststoffprodukte für die Baubranche und Industrie.

Im Januar 2019 findet die Messe «Bau» in München statt. 2019 steht die Messe für Jansen ganz im Zeichen der Renovation mit Stahl, wie es in einer Mitteilung heisst. Produktneuerungen des Profilsystems «Janisol Arte» würden die Umsetzung einer modernen Architektursprache ermöglichen. Durch ihre technischen Möglichkeiten und ihre visuelle Zurückhaltung würden sich diese in Bestands- aber auch Neubauten integrieren lassen.

Für die Messekommunikation entwickelte die Agentur am Flughafen die B2B-Kampagne unter dem Motto «Bauen mit Stahl und Stil». Das Profil «Arte» – ein Produkt, das aufgrund seiner schlanken Silhouette eigentlich eher im Hintergrund bleibt – wird dabei ins Rampenlicht gestellt und zum Schmuckstück erhoben. Inszeniert wurde das Ganze im Stil der 20er-Jahre, der Gründungszeit von Jansen und der Epoche, in welcher Bauen mit Stahl salonfähig wurde.

Verantworlich bei Jansen AG: Martin Leiter (Leiter Kommunikation), Antonia Schegg (Kommunikation / Projektleiterin Messen & Events); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Dietmar Düringer (Grafik), Miriam Egli (Text/Beratung), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/cbe)