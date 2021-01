Letztes Jahr bezahlte die Gebäudeversicherung Bern (GVB) wieder 30 Millionen Franken Überschuss an die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Kanton Bern zurück. Dies kommunizierte die GVB über ein Directmailing und Anzeigen an ihre Kundinnen und Kunden.

Grundidee der Aktion ist, ein Key Visual für mehrere Jahre zu kreieren, heisst es in einer Mitteilung. Da der Hund «Benno» schon seit vielen Jahren ein bekannter Sympathieträger der GVB sei, bekomme er für die Gewinnausschüttung eine tragende Rolle: In der Kampagne zieht er einen Leiterwagen voll mit dem Überschuss, welcher zurückbezahlt wird. So wird Benno mit seinem Leiterwagen «zu einem überraschenden Eye Catcher», schreibt die Agentur Erdmannpeisker. Zudem werde die Rückzahlung mit dem bodenständigen Namen «Gwinn-Teilete» zu einem «sympathischen Event, über den man reden kann».

Im Directmailing fand auch ein Wettbewerb statt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Sennenmutschli gewinnen konnten. Der Rücklauf betrug laut eigenen Angaben 35 Prozent.

Verantwortlich bei GVB: Tina Balmer (Leiterin Kommunikation), Daniel Hofer (Fachspezialist Kommunikation); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Rainer Neusius, Selina Helbling (Beratung), Gabriel Peisker (Creative Director), Christina Weisser, Patrick Fawer (Art Direction), Michel Jaussi (Fotograf); verantwortlich bei Funke Lettershop: Bernhard Zbinden (Geschäftsleiter), Jaime Butler (Leiter Digital). (pd/cbe)