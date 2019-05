«Was alle Beteiligten an diesem am Tag auf die Beine gestellt haben, ist einfach fantastisch», freut sich Joos Sutter, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Coop. «Ich danke allen herzlich, die den Tag zu solch einem grossen Erfolg gemacht haben», so Sutter in einer Medienmitteilung vom Montag. Am Samstag hatte die Grossverteilerin den «Tag der guten Tat» durchgeführt. Zehntausende hätten sich engagiert und ihre Solidarität gegenüber Mitmenschen und der Umwelt gezeigt: Gross und klein, von Kindern, Familien, Vereine über Coop-Mitarbeitende bis hin zu Schweizer Promis.

Die Coop-Mitarbeitenden in über 1‘000 Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern und Coop-Bau+Hobby-Baumärkten machten laut der Coop-Mitteilung ebenfalls mit: Sie überraschten die Kunden beispielsweise damit, dass sie ihnen Stärkungen vom Grill oder Suppen anboten, die Einkäufe ins Auto trugen oder ihre Kinder während der Zeit des Einkaufs betreuten. In der gesamten Westschweiz hätten die Mitarbeitenden die Einkäufe für die Kunden eingepackt.

Als weitere Partner waren das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), WWF Schweiz, die «Schweizer Tafel» und «Tischlein deck dich» sowie die Pfadis mit dabei.

Tatkräftig unterstützen heute auch die Pfadis den #TagDerGutenTat. Sie putzen Flüsse, sammeln Alt-Papier, pflanzen Blumen für Bienen an, backen Znüni-Brötli oder setzen sich für nachhaltiges Einkaufen ein. Wir bedanken uns <3-lich für euer Engagement! pic.twitter.com/p9fdgkRh3q — Coop (@coop_ch) 25. Mai 2019

Auszüge sind auf den Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #TagDerGutenTat zu finden. Einen Rückblick zum «Tag der guten Tat» veröffentlichte Coop auf tag-der-guten-tat.ch/rueckblick. Dort ist zudem der Link zu 20min.ch zu finden. Das grösste Schweizer Online-Medium berichtete in einem Live-Ticker über die Aktion.

Im nächsten Jahr wird der «Tag der guten Tat» am Samstag, 13. Juni 2020, wiederholt werden. (pd/eh)