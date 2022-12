Direct Mail Company: Zusteller sollen weiterbeschäftigt werden

Die Direct Mail Company AG (DMC) verliert Aufträge, weil Verlage in der Romandie und in Basel ihre Titel einstellen. «Zustellerinnen und Zusteller der DMC tragen in Kleinstpensen Werbung und Zeitungen aus. Sie arbeiten in prekären Jobs, zu teils unmöglichen Zeiten früh am Morgen, bei Wind und Wetter und dies zu sehr tiefen Löhnen», schreibt die Gewerkschaft Syndicom in einer Mitteilung. Nun treffe es diese «vulnerablen Arbeiterinnen und Arbeiter mit einschneidenden Pensenreduktionen». Das werde sie, die «sowieso schon nicht auf Rosen gebettet sind, existenziell bedrohen».

Der Post-Konzern sucht für seinen Zustellbereich regelmässig Fachkräfte für die adressierte Zustellung oder für die Sortierung, wie es weiter heisst. Die Zustellerinnen und Zusteller würden ähnliche Jobs erldigen. Die Gewerkschaft Syndicom erwarte deshalb vom Post-Konzern, «dass er allen von der Pensumsreduktion betroffenen Personen ein zumutbares Angebot unterbreitet».

Syndicom werde diese Forderung und die Interessen der Angestellten im Rahmen des eröffneten Konsultationsverfahrens einbringen und vertreten. Die Gewerkschaft werde darüber wachen, dass es zu sozialverträglichen Lösungen komme und dass Härtefälle vermieden würden. «Trotz der Anstrengungen von Syndicom, mit dem Post-Konzern einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für diese Angestellten auszuhandeln, liess man die Angestellten bisher ins Leere laufen. Sie geniessen keinen Schutz, weder durch einen GAV, noch durch die Mindeststandards, die das Postgesetz festlegt», wie die Gewerkschaft weiter schreibt. (pd/tim)