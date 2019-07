Gstaad: Zwei Skistars werden Markenbotschafter

Lars Rösti (21) und Noel von Grünigen (24) würden zu den Werten passen, welche die Destination Gstaad verkörpere. Passend sei auch der Hornberg als Ort für den Kick-off-Event in der Mitte ihrer Berner Heimatorte St. Stephan und Schönried. Im Skigebiet, wo beide jeweils zur Ruhe kämen, überreichten ihnen Michel Hediger, Produktmanager Winter, und Claudia von Siebenthal, Head of Marketing Communication der Destination Gstaad, die für sie kreierten Trinkflaschen und Startnummern, wie es in einer Mitteilung heisst.







Noel ist der Sohn von Mike von Grünigen, einem Riesenslalomfahrer, der die Destination Gstaad hervorgebracht habe. Durch ihn habe Noel bereits in jungen Jahren einen Zugang zum Skirennsport erhalten. So habe er früh gelernt, wie wichtig Heimat als Rückzugsort und Ankerpunk ist. Dieses Gefühl teile auch Rösti als Sohn des Präsidenten des Skiclubs St. Stephan.

Davon, dass die beiden jungen Männer ein gutes Bild von Gstaad in die Welt hinaustragen, sei Claudia von Siebenthal überzeugt. Einerseits, weil Rösti und von Grünigen die Destination in vielen Belangen verkörpern und den Namen Gstaad mit Begeisterung vertreten würden. Andererseits, weil die bisherigen Leistungen der Skirennfahrer zur Qualität passen, welche die Destination biete. (pd/log)