Markenkongress: Zwei visionäre Köpfe geehrt

Publiziert am 12.06.2024

Der Schweizer Markenkongress wurde mit einer neuen Rekordteilnahme von über 650 Teilnehmern zum Treffpunkt für Pioniere und Visionäre der Marketing- und Forschungslandschaft. Zwei aussergewöhnliche Beiträge wurden dabei ausgezeichnet. Emanuel Probst, CEO von Jura Kaffeemaschinen, und Melanie Cleg von der Uni Wien erhielten im Rahmen des Kongresses jeweils eine renommierte Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Emanuel Probst, CEO von Jura Kaffeemaschinen, wurde mit dem «Marketing Thought Leader Award 2024» ausgezeichnet. Der Solothurner eroberte mit seinen Kaffeevollautomaten den Weltmarkt und hat es geschafft, diese zu einem Statussymbol für gut situierte Haushalte zu machen, heisst es weiter. Mit «innovativer Vermarktung, einer klaren Fokussierung auf Kaffeevollautomaten und extreme Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen» habe Probst die Firma Jura zu einem führenden Anbieter weltweit aufgebaut. Jura erreichte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 580 Millionen Franken.

Uni Wien ausgezeichnet mit Schweizer Research Award

Der «Rigor & Relevance Research Award 2024» ging an Melanie Cleg von der Uni Wien für ihre Forschung im Bereich der Konsumentenwahrnehmung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Ihre Studien zeigen, wie Firmen die Kommunikation über KI-unterstütze und selbstlernende Produkte optimieren können, um Konsumenten besser anzusprechen und Vertrauen zu schaffen. Diese Erkenntnisse sind besonders wertvoll in einer Zeit, in der technologische Innovationen und künstliche Intelligenz eine immer grössere Rolle im Alltag der Konsumenten spielen.

Die Swiss Academy of Marketing Science verleiht jährlich diese zwei Awards. Der «Thought Leader Award» zeichnet vorausdenkendes Marketing aus. Der «Rigor & Relevance Research Award» wird an Spitzenforscher für relevante Forschung vergeben. (pd/cbe)