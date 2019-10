Tamedia: «20 Minuten» feiert seinen 20. Geburtstag

von Edith Hollenstein

In einem Hintergrundartikel zeichnet die «Neue Zürcher Zeitung» die Entwicklung der Gratiszeitung «20 Minuten» nach. «Ein Nobody hat sich innert Kürze zum stärksten und rentabelsten Schweizer Medientitel entwickelt», schreibt der langjährige und renommierte NZZ-Medienredaktor Rainer Stadler.

«20 Minuten» habe auf dem Schweizer Inseratemarkt wie ein Magnet gewirkt. «Darunter litten insbesondere die abonnierten Zeitungen, die bisherigen Säulen des politischen Journalismus», so Stadler.

Sein ausführlicher Text endet mit der Beschreibung des Verdrängungskampfes auf dem Pendlerzeitungsmarkt: «News» wurde 2009 eingestellt, «Cash» ebenfalls. Und auch «Cash daily» verschwand, auch «.ch» kapitulierte. In der Westschweiz schluckte «20 minutes» (Tamedia) den Konkurrenten «Le Matin Bleu», dies, nachdem dessen Herausgeber, Edipresse, vom Zürcher Medienhaus übernommen worden war. «Relativ lange», so Stadler, hielt es der «Blick am Abend» aus, der 2018 seine Printausgabe einstellte.

Auch für «20 Minuten» werde es, so Stadler, zunehmend etwas schwieriger. Laut der aktuellen Leserschaftsstudie Wemf Mach Basic hat das Blatt markant Leser verloren (persoenlich.com berichtete), bleibt aber die mit Abstand meistgelesene Zeitung der Schweiz mit einer Reichweite von über 1,2 Millionen in der Deutschschweiz.

Nicht im NZZ-Text, jedoch auf Twitter, wagt Stalder eine Prognose für die Überlebenszeit von «20 Minuten». Gedruckt werde es das Pendlerblatt noch sieben Jahre geben:

Online ist «20 Minuten» mit 1,15 Millionen erreichten Personen Marktführerin. Die Gratiszeitung erreichte laut der aktuellen Wemf-Studie «Total Audience» in der Deutschweiz – Printausgabe und Web zusammengezählt – knapp 2,1 Millionen Menschen. Das sind 66’000 mehr als vor drei Jahren.

Die deutschsprachige Printausgabe von «20 Minuten» wird am 13. Dezember 20 Jahre alt. «20 Minuten» feiert dieses Ereignis mit mehreren Jubiläumsaktionen. Am 8. November gibt es ein Fest mit Mitarbeitenden, Kunden und Lesern sowie nationalen und internationalen Musikstars (persoenlich.com berichtete).