Wemf Mach Basic: Welche Zeitungen Leser verlieren, welche zulegen

von Michèle Widmer

Der Leserschwund bei den Pressetiteln ist ungebremst. Die Schweizer Verlage erreichen mit ihren gedruckten Zeitungen und Magazinen seit Jahren zunehmends weniger Menschen. Die aktuelle Leserschaftsstudie der Wemf bestätigt den Trend. Für die Herbststudie hat die Wemf AG für Werbemedienforschung im Zeitraum von April 2017 bis März 2019 insgesamt 37’583 Personen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein befragt.



Die mit Abstand meistgelesene Zeitung der Schweiz bleibt «20 Minuten» mit einer Reichweite von über 1,2 Millionen. Allerdings hat das Pendlerblatt in der Befragungsperiode so viele Leser verloren wie noch nie, nämlich 9 Prozent. Im gleichen Rahmen liegt der Rückgang bei den beiden Bezahlzeitungen «Blick» (419’000) und dem «Tages-Anzeiger» (257’000). Unter den Bezahltiteln mit nationaler Ausstrahlung muss die «Neue Zürcher Zeitung» mit 14 Prozent den grössten Reichweitenverlust hinnehmen. Neu erreicht die Zeitung mit der gedruckten Zeitung noch 210’000 Leserinnen und Leser.









Von den grösseren Regionalzeitungen macht die «Basler Zeitung» am meisten vorwärts was die Reichweite angeht. Das Blatt, das vor einem Jahr von Tamedia übernommen wurde, erreicht laut der Studie 103’000 Menschen – ein Plus von 4 Prozent. Das Niveau halten konnten die «Nordwestschweiz» (392’000), das «St. Galler Tagblatt (260’000) und die «Luzerner Zeitung» (282’000). Die «Südostschweiz» hat laut der Studie eine Reichweite von 163’000, allerdings ist diese Zahl aus methodischen Gründen nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.

Der Blick auf die kleineren Regionalzeitungen zeigt teils Lesergewinne, aber auch grosse Verluste. Über 20 Prozent der Leserinnen und Leser verloren hat der «Engadiner» (11’000). Etwas weniger sind es bei der «Glarner Woche» (21’000 / - 13 Prozent) und beim «Bock» (38’000 / - 12 Prozent). Zulegen konnten die «Nidwaldner Zeitung» (20’000 / + 11 Prozent), der «Furttaler» (20’000 / + 11 Prozent) sowie die «Urner Zeitung» (12’000 / + 9 Prozent).















Die Konkurrenz der Deutschschweizer Sonntagspresse ist mittlerweile auf drei Titel geschrumpft – und alle drei kämpfen weiterhin mit sinkenden Reichweitenzahlen. Am besten hat sich laut der Studie die «SonntagsZeitung» behauptet und erreicht 518’000 Leserinnen und Leser – minus 6 Prozent. Der «SonntagsBlick» sowie die «NZZ am Sonntag» verlieren mit je 11 Prozent stärker und erreichen neu 487’000 beziehungsweise 342’000 Menschen.















«Coopzeitung» und «Migros-Magazin» bleiben mit Abstand die reichweitenstärksten Titel unter den Magazinen und Wochenpublikationen. Die «Coopzeitung» hat 2,5 Millionen Leserinnen und Leser, das «Migros-Magazin» mit rund 2,3 Millionen etwas weniger. Beide mussten einen Leserrückgang von 3 Prozent hinnehmen. Nur vereinzelt konnten Zeitschriften ihre Leserschaft erweitern. Allen voran sind dies «Migusto» (543’000 / + 16 Prozent) und die WoZ (97’000 / + 15 Prozent). Ein Leserplus gabs auch für die Hefte «Wandern.ch» und «Die Alpen».

Mit 18 Prozent am stärksten verloren haben die Zeitschriften «Auto Illustrierte» (104’000) und «Freundin» (46’000). Auch «Brigitte» (68’000), «Schweizer Familie» (510’000), «Schweizer Illustrierte» (508’000) oder «Style» (239’000) haben 12 Prozent weniger Leserinnen und Leser erreicht als im Vorjahr.