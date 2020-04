SRG: 22,2 Millionen Franken Verlust im 2019

SRF

Susanne Wille wird Abteilungsleiterin Kultur

In ihrer neuen Funktion als Kulturchefin nimmt die 45-jährige Journalistin Einsitz in der Geschäftsleitung. Sie folgt spätestens am 1. Juni auf Stefan Charles. «Kultur ist eine Kraft, die unsere Gesellschaft verbindet», so Wille.