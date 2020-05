Nothilfe wegen Corona: 56 Radio- und TV-Sender erhalten Nothilfe-Geld

Frühzustellung von Zeitungen

Der Ständerat geht noch weiter

Der Ständerat geht noch weiter

Die Medienkommission des Ständerats will den Verlegern noch mehr Hilfe zukommen lassen als der Bundesrat.

Die Medienkommission des Ständerats (KVF) will Zeitungsverlegern mehr Unterstützung zukommen lassen als der Bundesrat. Sie sieht vor, eine Förderung der Frühzustellung in Höhe von 40 Millionen Franken in das Massnahmenpaket zugunsten der Medien aufzunehmen.