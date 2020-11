NZZ Folio: Aline Wanner übernimmt publizistische Leitung

Aline Wanner, derzeit Redaktorin beim NZZ Folio, übernimmt per 1. Januar 2021 die publizistische Führung des Magazins. Sie folgt damit auf Christina Neuhaus, welche seit Kurzem die Inlandberichterstattung der Neuen Zürcher Zeitung verantwortet (persoenlich.com berichtete).

In ihrer neuen Funktion wird Wanner NZZ Folio gemeinsam mit dem Redaktionsteam weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie wird nach wie vor als Redaktorin für das NZZ Folio tätig sein sowie die Team- und Ressort-übergreifende Zusammenarbeit mit der NZZ-Redaktion weiter ausbauen, unter anderem für den Wochenendbund. Aline Wanner wird direkt an Daniel Wechlin, stellvertretender Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, berichten. Wechlin: «Ich freue mich sehr, dass wir die vakante Position mit einer ausserordentlich talentierten Kollegin besetzen konnten. Mit ihrem ausgezeichneten journalistischen Gespür für Geschichten und relevante Themen und ihrer starken Vernetzung im Haus ist sie für uns die ideale Besetzung.»

Wanner ist seit Januar 2019 Redaktorin beim NZZ Folio. Die 32-Jährige schreibt regelmässig für die NZZ und ist als Kolumnistin für die NZZ am Sonntag tätig. Davor war sie Redaktorin im Schweiz-Büro der deutschen Wochenzeitung Die Zeit und im Basler Büro der Schweiz am Sonntag. Wanner absolvierte die Diplomausbildung Journalismus am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern und studierte Rechtswissenschaft und Geschichte in Basel. Sie lebt in Zürich.

Nach einer Corona-Pause erscheint NZZ Folio seit September wieder – dies mit einem neuen Konzept. «Wir sind die Aufgabe mit grossem Respekt und mit Zurückhaltung angegangen», sagte Neuhaus in einem persoenlich.com-Interview. (pd/cbe)