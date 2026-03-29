SRF: Anita Richner soll Kulturchefin werden

Publiziert am 29.03.2026

Gemäss Informationen des SonntagsBlick soll Anita Richner 59 neue Kulturchefin beim Schweizer Fernsehen werden.

Den Direktorenposten übernimmt bekanntlich der externe Kandidat Roger Elsener (persoenlich.com berichtete). Richner gilt als Vertraute von SRG-Chefin Susanne Wille, die sich laut dem Bericht bis zuletzt für Richners Nomination als SRF-Direktorin eingesetzt haben soll. Die SRG dementiert jedoch gegenüber SonntagsBlick, dass es dabei interne Differenzen gab: «Bei diesem Wahlgeschäft bestand Konsens im gesamten Gremium.»

SRF schreibt vier Stellen im Leitungsteam intern aus – eine externe Ausschreibung ist «grundsätzlich nicht vorgesehen». Die Bewerbungsfrist lief bis am Sonntag. (cbe)