Mengis Medien: Armin Bregy wird publizistischer Chef

Armin Bregy wird publizistischer Leiter der Mengis Medien. Er wird in dieser Funktion für sämtliche journalistischen Produkte des Unternehmens verantwortlich sein. Dazu gehören die Zeitungstitel «Walliser Bote» und «RhoneZeitung», das Lokalradio rro sowie die Online-Portale rro.ch und 1815.ch. Damit will Mengis Medien «die publizistische Ausrichtung des Unternehmens weiter stärken», wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. «Unser Ziel ist es, ein multimediales Medienhaus mit starker regionaler Verankerung zu kreieren», so Inhaber und Verleger Fredy Bayard. Kerngeschäft bleibe die Publizistik. Deshalb investiere die Mengis Gruppe, die 250 Mitarbeitende beschäftigt, weiter in journalistische Qualität.»

Bregy arbeitet seit Oktober 2012 für den regionalen Fernsehsender Canal9/Kanal9. Seit 2014 hat er die Oberwalliser Redaktion geleitet. Vorher war er für den «Walliser Boten» und die «Rhone Zeitung» tätig. Er studierte an den Universitäten Freiburg und Bern Medien- und Kommunikationswissenschaften. (pd/eh)