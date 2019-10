Prix Europa: Armin Wolf ist Europäischer Journalist des Jahres

Stellen Sie sich vor, Sie sind Nachrichtenmoderator und interviewen einen ranghohen Politiker. Sie stellen kritische Fragen vor laufender Kamera und werden von Ihrem Interviewpartner persönlich bedroht. Im Nachhinein fordert seine Partei Ihre Entlassung. Genau dies ist Armin Wolf, politischer Fernsehjournalist und Moderator der Nachrichtensendung ZIB2 im ORF, widerfahren, als er im April den Generalsekretär der rechtspopulistischen Partei FPÖ interviewte. Im Interview mit persoenlich.com sagte er damals: «Ich glaube, diese Frage und die Reaktion darauf, waren für die Zuseher wirklich aufschlussreich. Und darum geht es mir in Interviews.»

Wolf steht für den Dialog mit den Mächtigen, er hat unter anderem Lech Walesa, Vaclav Havel, Henry Kissinger, Al Gore, Saddam Hussein, Yassir Arafat, Shimon Peres und kürzlich Vladimir Putin interviewt.

Für seine «aufrechte und transparente Haltung» als Journalist wurde Wolf am Freitagabend in Potsdam vor 450 geladenen Gästen der Titel Europäischer Journalist des Jahres 2019 verliehen, heisst es in einer Mitteilung. Die Vergabe fand statt im Rahmen der Prix Europa Awards, bei denen 15 weitere Preise verliehen wurden.

In der Kategorie Prix Europa Iris Best European TV Programm of The Year 2019 about Cultural Diversity hat «But When Mommy Is Coming?» von Radiotelevisione svizzera - RSI / SRG SSR gewonnen. Der erstmals vergebenen Nachwuchspreis Online Media Rising Star 2019 ging an Stand Up von der Zurich University of the Arts. Das Projekt wurde von SRF koproduziert. In der Kategorie Online Media Project gab es einen dritten Platz für die Schweiz: Für «Tataki» von RTS / SRG SSR.

Die Auszeichnung Europäischer Journalist des Jahres wurde zum neunten Mal vergeben. Zu den ehemaligen Preisträgern zählen der türkische Publizist Can Dündar, die BBC-Legende Sir David Attenborough und die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler. Im letzten Jahr wurde Laurent Richard geehrt, französischer Investigativ-Journalist und Gründer von Forbidden Stories, einer gemeinnützigen Organisation, die Recherchen und Arbeiten von getöteten Journalisten fortsetzt. Der Prix Europa ist ein seit 1987 bestehender Medienwettbewerb, bei dem jedes Jahr Medienschaffende des gesamten Kontinents die besten europäischen Fernseh-, Radio und Digital Media Produktionen des Jahres auszeichnen. (pd)