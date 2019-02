SRF: Auf Männerrunde folgt Frauen-«Club»

Während Frauen immer selbstbestimmter werden, sehen Fachleute bei Männern eine zunehmende Verunsicherung. Von der Krise der Männlichkeit ist die Rede. Zerfallen die klassischen Geschlechterrollen tatsächlich? Eine eben publizierte Studie des Nationalfonds zeigt: Viele Frauen sehen die finanzielle Verantwortung noch immer beim Mann und die Kinderbetreuung als ihre Sache.

Was jetzt? Was wollen Frauen von ihren Partnern, Ehemännern und Liebhabern? Nachdem im «Club» vor einer Woche sechs Männer über die Krise der Männlichkeit emotionsgeladen diskutiert haben, reden nun am kommenden Dienstag sechs Frauen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Wie nehmen sie die oft beschworene Krise der Männlichkeit wahr? Ist diese Krise eine Chance?

Unter der Leitung von Barbara Lüthi diskutieren in der Sendung «Was Frauen wollen – Was Männer sollen»:

Manuela Barmettler, Bäuerin, «Landfrauenküche»

Stéphanie Berger, Schauspielerin und Komikerin

Vera Dillier, «Jetset-Lady»

Caroline Fux, Psychologin und Sex-Beraterin «Blick»

Ina Praetorius, feministische Autorin und Theologin

Tamara Wernli, Kolumnistin «Weltwoche» und Moderatorin

Der «Club» wird am Dienstag, 5. Februar, um 22.20 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/as)