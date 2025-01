Pressedruck: Axel Wüstmann wird CEO der Mediengruppe

Publiziert am 31.01.2025

Axel Wüstmann übernimmt die Führung der Mediengruppe Pressedruck im bayrischen Augsburg. Wie das Unternehmen mitteilt, wird er seine neue Position als CEO im zweiten Quartal 2025 antreten.

Der 50-Jährige prägte während zehn Jahren die Schweizer Medienlandschaft: zunächst als CEO der AZ Medien AG und später in gleicher Funktion beim Joint Venture CH Media, das er Ende 2022 verliess (persoenlich.com berichtete). Anfang 2024 wechselte er zum E-Commerce-Anbieter SwissCommerce. Seine Karriere startete der Manager bei Gruner + Jahr in Hamburg, wo er mehr als ein Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen tätig war.

Bei der Mediengruppe Pressedruck folgt Wüstmann auf Andreas Scherer und Alexandra Holland, die Ende 2024 aus der Geschäftsführung ausgeschieden sind. An seiner Seite bleiben weiterhin Marcus Strohmayr als CFO und Michael Eder als CDO in der Geschäftsführung.

Die Gruppe gibt unter anderem die Augsburger Allgemeine heraus, eine der vier grössten Tageszeitungen Deutschlands. Mit ihren weiteren Titeln Main-Post und Südkurier erreicht sie täglich eine Printauflage von 500'000 Exemplaren. (pd/cbe)