NZZ: Barnaby Skinner wird Mitglied der Chefredaktion

Publiziert am 02.07.2024

Barnaby Skinner, bisher Leiter des Ressorts Visuals, wird per 1. September 2024 stellvertretender Chefredaktor Technologie und Entwicklung der NZZ, heisst es in einer Mitteilung. Er folgt auf Tom Schneider, der als CTO zu Keystone-SDA wechselt (persoenlich.com berichtete). Neuer Leiter des Ressorts Visuals wird Markus Stein.

In seiner neuen Funktion wird Skinner die Digitalkompetenz der NZZ weiter ausbauen, neue digitale Erzählformen und Formate entwickeln und redaktionelle Anwendungen von künstlicher Intelligenz ausloten. «Barnaby bringt sowohl journalistische als auch technische Expertise mit und ist somit die ideale Besetzung für diese wichtige Rolle. Er schlägt zudem die Brücke zwischen Redaktion und Produktentwicklung», wird Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, zitiert.

Barnaby Skinner führt als Ressortleiter Visuals seit Februar 2020 die Teams Datenjournalismus, Editorial Tech, Grafik und Open Source Intelligence (OSINT) der NZZ. Das Visuals-Ressort hat unter seiner Leitung den digitalen Auftritt der NZZ mit datengetriebenen, visuellen Arbeiten und OSINT-Recherchen geprägt. Vor seiner Tätigkeit bei der NZZ war Skinner bei Tamedia Leiter Datenjournalismus und beschäftigte sich mit Innovationsthemen wie Roboterjournalismus, Mobile First, Machine Learning und neuen Recherchemethoden wie OSINT. 2011 war er Mitgründer der Initiative Opendata.ch und von 2018 bis 2022 zudem als Co-Leiter für den Bereich Datenjournalismus beim MAZ – der Schweizer Journalistenschule tätig. Skinner war langjähriger Technologie-Reporter für die SonntagsZeitung und schrieb unter anderem auch für Das Magazin, news.ch, The Daily Star (Beirut) und The Daily Star (Dhaka).







Die Nachfolge von Barnaby Skinner als Ressortleiter Visuals tritt per 1. September 2024 Markus Stein an. Er arbeitet seit Juli 2018 bei der NZZ, zunächst als Videoredaktor mit Schwerpunkt Animation. Im September 2018 übernahm er die Leitung des Video-Teams und ab Oktober 2020 das neu gegründete Ressort Video & TV. Dort verantwortet er zusätzlich zum Video-Team die Dokumentationsreihe «NZZ Format». Er hat «NZZ Format» und die «NZZ Erklärt»-Videos inhaltlich, strukturell und grafisch umfassend überarbeitet und damit neue Zielgruppen für die NZZ erschlossen. Das Video-Team der NZZ gilt heute branchenweit als führend. Von 2009 bis 2018 war er Grafikredaktor beim ZDF und erarbeitete Erklärstücke für die Nachrichtenformate «heute» und «heutejournal». Stein studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung Offenbach.

«Markus hat sich während seiner Karriere intensiv mit der visuellen Vermittlung von journalistischen Inhalten beschäftigt, Erklärformate und animierte Infografiken entwickelt sowie visuelle Rekonstruktion mit OSINT-Techniken vorangetrieben. Damit bringt er die optimalen Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit. Ich freue mich, dass wir Markus und Barnaby für diese Schlüsselpositionen gewinnen konnten», so Eric Gujer.

Überlegungen zur Nachfolgeregelung für die Leitung des Ressorts Video & TV sind im Gange. (pd/wid)