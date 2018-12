SRF: Beat Sprecher wird Biathlon-Kommentator

Ab der Saison 2018/19 kommentiert Beat Sprecher Biathlon. Er folgt auf Adrian Lustenberger, der zur SRF-Equipe im Ski alpin gewechselt hat (persoenlich.com berichtete). Unverändert zum Kommentatorenteam im Biathlon gehören Manuel Köng und SRF-Experte Matthias Simmen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Erfahrener Livereporter mit Spezialgebiet Wintersport

Seine journalistische Karriere startete der ehemalige Primarschullehrer Sprecher 1998 als Redaktor beim Engadiner Privatsender Radio Piz (heute: Radio Engiadina). Ab 1999 folgten Stationen als Sportchef bei Radio Zürisee sowie beim Fernsehsender U1 TV (heute: Schweiz 5). Seit 2005 ist er als Radiojournalist mit Spezialgebiet Wintersport für SRF Sport tätig und steht regelmässig als Livereporter im Einsatz. Im Fernsehen war der 46-Jährige bereits verschiedentlich als Kommentator zu hören, zuletzt bei den Curling-Europameisterschaften 2018.

Zu seiner neuen Funktion als Biathlonkommentator, die er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt, sagt Sprecher: «Kaum eine andere Wintersportart ist so spannend und packend wie Biathlon. Der letzte Schuss ist genau so entscheidend wie der erste Stockstoss. Diese Spannung, gepaart mit vielen Emotionen, macht für mich die grosse Faszination Biathlon aus. Ich freue mich riesig, diese Sportart künftig am Fernsehen zu vermitteln.»

Sprecher kommt erstmals am Samstag, 22. Dezember 2018, beim Weltcup in Nove Mesto/Tschechien zum Einsatz. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Verfolgung der Männer und Frauen um 14.55 beziehungsweise 16.55 Uhr live auf SRF zwei. (pd/cbe)