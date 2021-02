NZZ: Benedict Neff wird neuer Feuilleton-Chef

Benedict Neff, derzeit als Chief of Staff des Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE tätig, wechselt zurück zur NZZ: Per Anfang 2022 wird er die Leitung des Ressorts Feuilleton übernehmen, wie die NZZ mitteilt. «Benedict Neff hat in unterschiedlichen journalistischen Funktionen eindrücklich gezeigt, dass er zu den führenden publizistischen Kräften der jungen Generation im deutschsprachigen Raum gehört», wird Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ in der Mitteilung zitiert. «Er verfügt über eine hohe Affinität zu Kulturthemen, Gesellschaftsfragen und Politik. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Schlüsselposition in unserer Redaktion gewinnen konnten.»

Neff arbeitete bereits von 2017 bis 2020 für die NZZ – zunächst als Redaktor, dann als politischer Deutschlandkorrespondent in Berlin. Davor war er bei der Basler Zeitung tätig, wo er 2013 als Redaktor für das Ressort Politik Schweiz eintrat, um 2015 als Deutschlandkorrespondent ins Ressort International zu wechseln.

Seine journalistische Laufbahn startete Neff 2012 beim Schweizer Branchen-Portal persoenlich.com als Medienjournalist. Er hat Germanistik, Geschichte und Religionswissenschaften an den Universitäten Zürich und Wien studiert.

Neff tritt die Nachfolge von René Scheu an, der Mitte 2021 zum Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) wechselt (persoenlich.com berichtete). (pd/lom)