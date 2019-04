CH Media: Benjamin Weinmann wird Romandie-Korrespondent

Die CH-Media-Redaktion wird ab August mit einem Korrespondenten in der Westschweiz präsent sein: Benjamin Weinmann berichtet für die Zeitungen und Online-Portale über die Romandie und das Wallis. Er wird seinen Arbeitsplatz in Genf haben, wie CH Media schreibt.

Weinmann schloss sein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Politologie an der Universität Fribourg 2008 ab. Der heute 35-Jährige startete als Wirtschaftsredaktor für den «Sonntag». Er war 2012 Sonderkorrespondent in den USA während den Präsidentschaftswahlen, übernahm ab 2015 Blattmacher-Einsätze für die «Schweiz am Sonntag»/«Schweiz am Wochenende», war Filmkolumnist im Kulturbund und ist seit Anfang 2017 für die Mantel-Wirtschaftsredaktion von AZ und «Schweiz am Wochenende» tätig. (pd/eh)