Tamedia: Berner Redaktion zieht Mitte April um

Die gemeinsame Redaktion von Berner Zeitung und Bund hat einen Umzugstermin: Mitte April verlassen die beiden Tamedia-Titel den Dammweg im Lorrainequartier und beziehen das Bubenbergzentrum.

Der neue Standort am Bubenbergplatz 12 liegt unmittelbar beim Bahnhof Bern und damit an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Region. Das Bubenbergzentrum ist ein modernes Bürogebäude, das im Rahmen des Ausbaus des Bahnhofs Bern entstanden ist und künftig einen zentralen Zugang zum Bahnhof bildet. «Der neue Standort liegt damit noch näher am Puls der Stadt», so Tamedia-Sprecherin Sarah Kilchör auf Anfrage von persoenlich.com.

Für den Bund ist es eine Rückkehr an den früheren Standort: Die Zeitung war bereits vor ihrem Wechsel ins Lorrainequartier 2008 im Bubenbergzentrum domiziliert. Die Berner Zeitung – 1979 aus dem Zusammenschluss mehrerer Regionalzeitungen entstanden – ist seit Jahren am Dammweg 9 domiziliert, Der Bund zog 2008 ebenfalls dorthin.

Der Umzug war seit längerem bekannt (persoenlich.com berichtete). Tamedia hatte bereits angekündigt, dass BZ und Bund gemeinsam neue Räumlichkeiten beziehen würden. Unklar war bisher, was mit dem bisherigen Gebäude am Dammweg geschieht: «Der Dammweg wird mittelfristig saniert und wie bisher teilweise auch schon an Dritte vermietet», so Kilchör.

Noch vor dem eigentlichen Umzug öffnen BZ und Bund die künftigen Redaktionsräume für die Öffentlichkeit: An der Berner Museumsnacht vom 20. März gibt die Redaktion erste Einblicke in die neue Arbeitsumgebung sowie in den journalistischen Alltag. Auf dem Programm stehen unter anderem Poetry-Slam-Auftritte und live gezeichnete Pressecartoons.