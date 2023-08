SwissRadioDay: Besucherrekord am Branchentreffen

von Christian Beck

Pünktlich um 8 Uhr standen am Donnerstag die ersten Besucherinnen und Besucher vor dem Kaufleuten Zürich, um Kaffee und Gipfeli zum Start des SwissRadioDay nicht zu verpassen. Um 9.15 Uhr hätte es auf der Bühne losgehen sollen, doch die Schlange vor der Eventlocation war immer noch zu lang. Das Ausdrucken der Namensschilder brauchte seine Zeit.

275 Personen waren schliesslich vor Ort anwesend – das ist leicht weniger als noch im Vorjahr. Doch online schalteten so viele zu wie noch nie: 232 auf dem deutschen Kanal, weitere 35 auf dem französischsprachigen Kanal. Also insgesamt haben 542 Personen den Referentinnen und Referenten gelauscht. «Ein Rekord», freute sich Organisator Darryl von Däniken am Donnerstagabend gegenüber persoenlich.com.

Die Verspätung zum Start kumulierte sich im Laufe des Morgens weiter auf. Der Lunch startete statt um 12.30 Uhr erst 90 Minuten später. Doch früher den Saal verlassen hat kaum jemand. Die Keynote des RadioGPT-Gründers Daniel Anstandig zum Schluss der Veranstaltung schien ein Publikumsmagnet zu sein.



